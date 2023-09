VIDEO: Koloběžka je český fenomén, který otevírá dveře do světa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Koloběžka v posledních letech zažívá svoji renesanci. Dnes na tomhle originálním dopravním prostředku dovádějí jezdci všech věkových kategorií. Patří mezi ně také programátorka, cestovatelka a milovnice koloběžek Veronika Jiříčková, která si svoji první koloběžku pořídila na vysoké škole a od té doby jezdí s větrem o závod. Na vůbec první objevitelskou cestu vyrazila hned po promoci. Na své kolobrndě vozí vše, co potřebuje k životu v přírodě. Je jasné, že s klasickou městskou koloběžkou by moc daleko nedojela. Ta její má proto velká nafukovací kola a několik cestovních brašen. Je to bezesporu větší dřina, než cestování letadlem či autem. Veronika Jiříčková by přesto svého Olafa, jak jednu ze svých koloběžek pojmenovala, za nic pohodlnějšího nevyměnila. Koloběžka a zvláště ta velká cestovní, je totiž fenomén, díky kterému máte k lidem mnohem blíž. Její neklidné nohy ji v roce 2022 přivedly do Irska, kde ujela více jak dva tisíce kilometrů. Byla to její nejdelší cesta, kterou doposud absolvovala.

video: Veronika Jiříčková, Martin Chamer