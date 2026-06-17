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Vesmírná laboratoř TRL Space otevřela v Brně nové testovací centrum

Domácí
Centrum má sloužit českým i zahraničním firmám, univerzitám nebo startupům, které potřebují ověřit, zda jejich technologie vydrží extrémní podmínky ještě předtím, než zamíří do vesmíru nebo do jiného náročného provozu.
video: iDNES.tv
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