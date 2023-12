VIDEO: Vestibul stanice metra Florenc ozdobí světelná stěna Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vestibul stanice metra Florenc ozdobí světelná stěna

Vítězným návrhem soutěže Světlo pro metro se stalo světelné dílo Jana Poše s názvem Synopse. Vestibul stanice metra Florenc tak ozdobí skleněná stěna složena ze 170 panelů, která má reprezentovat městský pohyb a nikdy nekončící cesty. Galerie hlavního města Prahy a pražského dopravního podniku o tom ve čtvrtek informovaly v tiskové zprávě. Předpokládaná realizace návrhu by měla proběhnout v roce 2026 poté, co se dokončí opravovaná stropní deska. Návrh vybrala pětičlenná komise ze 23 přihlášených návrhů, z nichž do finálě postoupily čtyři.

video: DPP