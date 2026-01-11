Vetešník ze zámku vytvořil království starých věcí
Zámek v Martinicích je zvláštním světem. Je rájem hledačů vzpomínek. Nebo „klumprtů“ na chalupu. Stavení u Želivské přehrady na pomezí Vysočiny a středních Čech vlastní sběratel všeho možného Pavel Kuře. Známý je z televizního pořadu Poklad z půdy. Jeho vetešnictví v Martinicích je vskutku velkolepé.
