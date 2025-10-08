Větrníky u Svitav stojí. Milionová oprava a neexistující výrobce brání zprovoznění

Domácí
Do nepříjemné situace se dostala obec Karle na Svitavsku, která donedávna vydělávala na provozu větrné elektrárny postavené v roce 2009 na kopci za obcí. Jednu z vrtulí v létě pravděpodobně poškodil blesk a její oprava vyjde obec na miliony. Komplikací je navíc fakt, že výrobce turbíny dnes už neexistuje.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:25

Sběratelská lahůdka. Hradec nabízí speciální edice hodinek Prim k 800. výročí
Domácí
8. 10. 2025 16:54
00:40

Starostku německého města Herdecke pobodala vlastní dcera
Zahraniční
8. 10. 2025 16:32
03:09

Opravy uzavřou stanici metra Flora od února. Podívali jsme se do jejího zákulisí
Domácí
8. 10. 2025 16:24
00:29

Festival láká do vodojemů na umění spojené s technologiemi
Domácí
8. 10. 2025 15:56
00:52

Zpěvačka Lorde se ve svém těle cítí jako žena i muž
Společnost
8. 10. 2025 15:44
00:39

Větrníky u Svitav stojí. Milionová oprava a neexistující výrobce brání zprovoznění
Domácí
8. 10. 2025 15:42
00:41

Archeologové zveřejnili videa z mamutího naleziště v Ústí
Domácí
8. 10. 2025 15:14
02:21

Poslanecký klub ANO povede Taťána Malá, oznámila Schillerová
Domácí
8. 10. 2025 14:54
00:19

Na Českolipsku hořel památkově chráněný dům
Krimi
8. 10. 2025 14:54
04:12

Reálný deficit je podle Babiše vyšší, než přiznala čtyřkoalice
Domácí
8. 10. 2025 14:54
00:41

Kidmanová se ukázala poprvé od oznámení rozvodu, garde jí dělaly dospívající dcery
Společnost
8. 10. 2025 13:30
02:05

Plzeň čeká náročná operace. Třicetitunový Sherman přemístí přes střechu do muzea
Domácí
8. 10. 2025 13:24
01:49

Jurečka přijal rezignaci Mesršmída kvůli nefungujícím eDokladům při volbách
Domácí
8. 10. 2025 13:16
00:18

U Senožat na Pelhřimovsku myslivec spatřil medvěda
Domácí
8. 10. 2025 13:16
01:05

Vláda projednala návrh rozpočtu fondu dopravy
Domácí
8. 10. 2025 13:16
00:53

Nobelovu cenu za chemii si letos odnáší výzkum molekulárních struktur
Technika
8. 10. 2025 13:06
00:44

Vítězi loterie někdo rozstřílel luxusní auto, které si za výhru pořídil
Zahraniční
8. 10. 2025 13:04
00:44

Přímý zásah, vlak smetl kamion na přejezdu
Zahraniční
8. 10. 2025 12:34
01:30

PowerWash Simulator 2 - trailer
Lifestyle
8. 10. 2025 12:26
01:18

Nečas začal sezonu dvěma krásnými góly
Sport
8. 10. 2025 12:16

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.