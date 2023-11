VIDEO: Věž mezi Brodem a Humpolcem se dočká obchvatu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Věž mezi Brodem a Humpolcem se dočká obchvatu

Havlíčkobrodsko se významně přiblížilo další důležité silniční stavbě. Lidé z hejtmanství vydali územní rozhodnutí na novou přeložku silnice 34 u obcí Věž a Skála. Bezmála čtyři kilometry dlouhý obchvat by se měl začít stavět do tří let, dokončen má být v roce 2028.

video: iDNES.tv