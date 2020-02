VIDEO: Věžák v Kladně se proměnil v muzeum, ze střechy lidé uvidí až do Krkonoš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Věžák v Kladně se proměnil v muzeum, ze střechy lidé uvidí až do Krkonoš

Věžáky v Kladně se dočkaly svého muzea. To se nachází v prvním z nich a návštěvníci navštíví atomový kryt, ukázkový byt z padesátých let a dokonce se rozhlédnou ze střechy věžáku do okolí.

video: Tomáš Ježek, iDnes.tv, iDNES.tv