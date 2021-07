VIDEO: Vězni utíkali, co jim síly stačily. Dostali tričko Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Osvětový běh Yellow Ribbon Run ovládl věznici Příbram. Do běhu za lepší zítřky se přihlásila stovka vězňů, na startovní čáru se ale nakonec postavilo zhruba 80 z nich. Připravena byla dvoukilometrová trasa. Zatímco někteří do běhu dali všechny své síly, jiní odpadli už při prvním z pěti kol. Důležité ale bylo dorazit do cíle, ať už v během, nebo chůzí.

video: iDNES.tv