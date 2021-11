VIDEO: Porazil Alonsa, teď se Čech chystá ve virtuálních závodech i na Verstappena Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je to 20 let, co Fernanda Alonsa porazil přímo na trati při závodě F1 Tomáš Enge. Teď je tu další Čech, který dvojnásobného mistra světa a jednoho z nejlepších pilotů historie, dokázal pokořit. Taky k tomu potřeboval volant, taky sváděli souboje na dráze, byť ve skutečnosti seděli daleko od sebe. Lukáš Podstata, jinak armádní IT specialista, totiž závodí v čím dál populárnějších virtuálních (eracingových) kláních.

video: Virtual GP