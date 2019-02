VIDEO: Video cimbálovky z Plzně válcuje internet Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Více než milion zhlédnutí nasbíralo na internetu video s nahrávkou slavné písně od kapely Metallica Nothing Else Matters v podání Cimbálové muziky Milana Broučka z Plzně. Záznam pořízený během koncertu se dostal do celého světa a formace na něj má mnoho pochvalných ohlasů.

video: Český rozhlas