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Videomapping oživil fasádu Tugendhat a také sousední Arnoldovy a Löw-Beerovy vily

Domácí
Videomapping na fasádách tří brněnských vil včetně Tugendhat připomíná 25 let od zápisu vily na seznam UNESCO. Organizátoři si při této příležitosti připravili akci Light Up Tugendhat.
video: iDNES.tv
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