Víkendová Olomouc se již posedmé proměnila ve tvarůžkové království

Víkendová Olomouc se již posedmé proměnila ve tvarůžkové království a akce to byla rekordní nejen co do počtu návštěvníků, ale i syrečků. Na festivalu se totiž spotřebovalo šest a půl tuny tvarůžků. Novým tvarůžkovým králem na Hané se stal Michal Duračka z olomoucké restaurace Asado grill.

video: Město Olomouc