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Vinobraní v mikulovském Vinařství Fučík

Domácí
P: Na nejvýše položené vinici v Mikulově vyvrcholil na začátku října sběr hroznů, které patří pod místní Vinařství Fučík. Ve vinohradu Turold zbývalo posbírat posledních devět zhruba stometrových řádků obsypaných vinnou révou.
video: iDNES.tv
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