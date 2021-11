VIDEO: Virtuální prohlídka jaderné elektrárny Temelín Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Virtuální prohlídka jaderné elektrárny Temelín

Nasadit si speciální brýle, sluchátka, pohodlně se usadit a virtuální prohlídka jaderné elektrárny Temelín (JE) může začít. To je scénář, který se nově stává součástí standardních prohlídek temelínského infocentra. Dochází ale ke zcela zásadní změně, diváci se díky nové technologii dostanou přímo k jadernému reaktoru nebo do prostoru chladicí věže. Tedy do míst, kam se běžně nepodívají ani samotní zaměstnanci elektrárny.

