Svědčí to o ješitnosti a jájinkovství Petra Macinky, řekl Rakušan
27. 1. 2026 15:38 Domácí
„Já si trochu myslím, že Petr Macinka včera v noci asi trochu poseděl. A možná zase poslal ten svůj telefon po nějaké restauraci, jenom tam nechal číslo na poradce prezidenta republiky. Tohle, co jsme zažili dneska, jsme za demokratický vývoj naší země ještě nezažili. Ještě jednou zopakuji tu úplně nejjednodušší větu: ministr zahraničních věcí vydírá prezidenta republiky. Jestli se hodláme smířit s tím, že tohle je realita Česka 2026? Je to vaše rozhodnutí…,“ řekl Vít Rakušan /STAN/ ve sněmovně. Kritikou na Macinkovi výroky nešetřil ani předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
