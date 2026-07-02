Rakušan ohlásil ústavní stížnost kvůli tomu, že koalice omezila pravomoci Pavla
2. 7. 2026 12:12 Domácí
Předseda STAN Vít Rakušan oznámil, že jeho hnutí bude iniciovat ústavní stížnost ve chvíli, kdy skončí schvalovací proces zákona, který koalice prosadila ve Sněmovně ve středu. Jde o to, že vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila omezení pravomocí prezidenta při pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací.
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