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Dnes se toho asi moc neprojedná, řekl Rakušan. Budou výstražné obstrukce

Domácí
„Dnes se toho asi moc neprojedná,“ řekl šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Opoziční politici se rozhodli navázat na postup zaměstnanců ČT a ČRo, kteří v pondělí přistoupili k výstražné stávce. Předseda STAN Rakušan tento postup označil za výstražné obstrukce.
video: PSP ČR
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