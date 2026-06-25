Vyzýváme Andreje Babiše k okamžitému odvolání vicepremiéra Petra Macinky, řekl Rakušan
25. 6. 2026 14:10 Domácí
Petr Macinka ve středu označil podání kompetenční žaloby i předběžné rozhodnutí Ústavního soudu ve sporu Pavla s vládou za pokus o ústavní puč. Macinkova kritika Ústavního soudu vyvolala výzvu stínové vlády k jeho okamžitému odvolání z vládní funkce
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Vyzýváme Andreje Babiše k okamžitému odvolání vicepremiéra Petra Macinky, řekl Rakušan
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