Z Vítkova hrádku dohlédnete až do Alp

I když zrovna nejsou vidět Alpy, na Lipno je parádní pohled, uvažuje výletník Martin z Český Budějovic, zatímco se rozhlíží z dřevěného ochozu věže Vítkova hrádku na Šumavě. Na zříceninu gotického hradu vyrazil včera poprvé, když s partnerkou hledal, kam se podívat v okolí Lipenské přehrady, kde tráví společné volno. „Asi je dobrý nápad si sem zajet ještě v létě,“ dodává spokojeně. Takových jako on vyšlapalo loni na vyhlídku opět o něco více než v předchozích letech. Do závěru sezony, tedy do konce října, navštívilo jihočeskou kulturní památku 32 tisíc lidí, což je zatím rekordní počet.

