Do Česka vtrhla bouře, přinesla vítr a sněžení

Na horách by podle meteorologů mělo napadnut do čtvrtka až čtvrt metru sněhu. Silný vítr se sněžením nás potrápí až do večerních hodin a to i v nížinách. V noci a zítra si dávejte pozor na ledovku.

video: Martin Hlaváček, iDNES.tv