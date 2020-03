VIDEO: Vizualizace dálnice D49 z Lípy přes Vizovice do Pozděchova Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vizualizace dálnice D49 z Lípy přes Vizovice do Pozděchova

Silničáři ve Zlínském kraji mají problém s dalším úsekem chystané dálnice D49. Jde o její část z Lípy do Vizovic (a pak dál ke slovenské hranici), po níž by se podle současného harmonogramu mělo začít jezdit v roce 2031. Jestli to tak bude, ale není vůbec jisté. Lidé v Zádveřicích se totiž nechtějí smířit s trasou dálnice, která má vést přes jejich katastr. Silničáři ale změny odmítají.

video: ŘSD