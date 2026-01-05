Hledá se odborník, ne člen ANO. Babiš pověřil Metnara nalezením vedení České pošty

Domácí
Premiér Andrej Babiš pověřil ministra vnitra Lubomíra Metnara, aby vypsal výběrové řízení na vedení České pošty. Má hledat odborníky, nikoliv členy ANO nebo ostatních koaličních partnerů. Babiš to uvedl na pondělní tiskové konferenci.
video: ČTK
