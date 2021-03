VIDEO: Babiš: Zrychlete očkování! Blatný mobilizuje studenty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Babiš: Zrychlete očkování! Blatný mobilizuje studenty

Česko požádalo o pomoc s umístěním minimálně desítek pacientů s covid-19 do Německa, Švýcarska a Polska. Vláda schválila pracovní povinnost pro studenty medicíny i zavedení povinné práce z domova. Premiér Andrej Babiš vyzval po jednání vlády zaměstnavatelské svazy, aby co nejvíce využívaly v případě zaměstnanců home office. „Nenašli jsme řešení jak to nařídit,“ řekl Babiš.

video: ČTK