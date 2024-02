VIDEO: Vláda zařadila HHC mezi zakázané látky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda zařadila HHC mezi zakázané látky

Dočasné zařazení hexahydrokanabinolu (HHC) na seznam návykových látek do 1. ledna 2025 schválila vláda. Znamená to, že do té doby bude HHC látkou zakázanou. Ministerstvo zdravotnictví se k tomu rozhodlo kvůli množícím se hospitalizacím dětí a mladistvých po požití cukrovinek obsahujících HHC.

video: ČTK