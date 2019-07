VIDEO: Premiér Babiš promluvil na předsednictvu ČSSD Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Premiér Babiš promluvil na předsednictvu ČSSD

Premiér Andrej Babiš pochopil, že jde do tuhého. Dorazil do Lidového domu, kde ČSSD jedná o tom, zda její ministři podají demisi a odejdou z vlády. „Pád vlády a předčasné volby by určitě byly pro naši zemi špatné,“ řekl Babiš při odchodu. V Lidovém domě se zdržel jen několik minut.

video: iDNES.tv