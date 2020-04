VIDEO: Vláda se shodla na zrušení daně z nabytí nemovitosti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda se shodla na zrušení daně z nabytí nemovitosti

Ministři potvrdili prodloužení nouzového stavu do 17. května. Vláda také kývla na to, že od pátku nebudou muset nosit roušky děti do sedmi let v mateřských školách nebo dětských skupinách nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo a že se žáci devátých tříd vrátí dřív do škol. Kabinet se shodl i na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti.

video: ČTK