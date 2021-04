VIDEO: Vláda jednomyslně schválila návrat žáků do škol od 12. dubna, oznámil Plaga Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plán návratu dětí do škol schválila vláda. Podle návrhu ministra školství Roberta Plagy a zdravotnictví Jana Blatného by se 12. dubna do škol měly vrátit děti prvního stupně základních škol a předškoláci. Po jednání vlády to oznámil ministr Plaga.

video: ČTK