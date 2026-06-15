Vláda kývla na konec poplatků ČT a rozhlasu, chce jim dát méně peněz
15. 6. 2026 16:04 Domácí
Zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu schválila vláda. „Nový zákon stanovuje jednoznačnou částku, kterou dostanou ze státního rozpočtu,“ řekl po jednání vlády ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř. „Obě média neprojevila zájem, aby šetřila,“ řekl po jednání vlády Babiš.
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