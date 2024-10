VIDEO: Vláda kývla na povinné zálohování PET lahví a kovových plechovek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda kývla na povinné zálohování PET lahví a kovových plechovek

Ministři schválili návrh na povinné zálohování PET lahví a kovových plechovek, řekl po jednání vlády ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Počítá s tím novela zákona o obalech, kterou přinesl na jednání vlády. Musí to ještě schválit parlament. „Jestli nedokážeme zavést zálohování, považuji to za selhání,“ řekl místopředseda lidovců. Tvrdí, že to nepovede ke zdražení ani o halíř.

video: ČTK