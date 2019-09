VIDEO: Věk odchodu do důchodu se zvyšovat nebude, slíbila Maláčová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Věk odchodu do důchodu se zvyšovat nebude, slíbila Maláčová

Ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová odmítla růst věku odchodu do důchodu. „Zvýšení věku odchodu do důchodu vnímám jako účetní operaci, která zatěžuje ty nejvíce pracující, zejména fyzicky pracující,“ řekla Maláčová. To, že současná vláda důchodový věk zvyšovat nebude, potvrdil po jednání premiér Andrej Babiš.

video: iDNES.tv