Symbolicky právě na Mezinárodní den dětí schválila vláda návrh zákona o jednorázovém příspěvku 5000 korun na děti do 18 let rodinám s ročním příjmem do milionu korun hrubého. „Doufám, že opoziční strany budou chtít pomoci rodinám s dětmi stejně jako my,“ řekl premiér Petr Fiala po jednání vlády. Návrh vlády nyní posoudí parlament.

video: ČTK