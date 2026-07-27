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Vláda navrhla pro Milana Knížáka pohřeb se státními poctami

Domácí
Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, řekl po jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček. Podmínkou podle něj je, že s tím bude souhlasit rodina. Pohřeb se státními poctami by podle Havlička mohl probíhat podobně jako v minulosti v případě herečky Vlasty Chramostové.
video: ČTK
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