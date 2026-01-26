Vláda navrhla schodek 310 miliard. Můžou za to ti před námi, říká Schillerová
26. 1. 2026
Vláda Andreje Babiše schválila návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová. „Zrevidovali jsme zpackaný rozpočet vlády Petra Fialy. Pryč jsou uměle nadhodnocené příjmy, pryč jsou chybějící mandatorní výdaje,“ řekla Schillerová.
