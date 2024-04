VIDEO: Největší klimatické nesmysly má na svědomí česká vláda, řekl Knotek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Byla to právě vláda premiéra Petra Fialy a evropské předsednictví České republiky, kdy se schválily největší klimatické nesmysly. Ve vysílání CNN Prima NEWS to řekl europoslanec Ondřej Knotek. Podle něj se premiér zachoval pokrytecky. S tím nesouhlasila europoslankyně Veronika Vrecionová. „Je naprosto nefér, co pan kolega říká. Zazlívat vládě zrovna tohle není na místě,“ uvedla.

