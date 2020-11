VIDEO: Vláda požádá o nouzový stav do 20. prosince a omezila počet lidí v obchodech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda požádá o nouzový stav do 20. prosince a omezila počet lidí v obchodech

Vláda rozhodla, že od středy omezí počet lidí v obchodech. Jeden člověk pro sebe bude muset mít prostor 15 metrů čtverečních. „Nepočítají se do toho zaměstnanci prodejny,“ řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný. Vláda také požádá o prodloužení nouzového stavu do 20. prosince. Zatím je schválen do 20. listopadu.

video: ČTK