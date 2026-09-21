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Vláda od října zavádí regulaci cen pohonných hmot, oznámil Babiš

Domácí
S účinností od 1. 10. do 31. 10. 2026 dochází k zavedení regulace cen pohonných hmot a současně ke snížení spotřební daně z motorové nafty. Vláda tím reaguje na eskalaci konfliktu na Blízkém východě, omezení dodávek saúdské ropy evropským rafineriím a rostoucí tlak na velkoobchodní i maloobchodní ceny paliv.
video: ČTK
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