Vláda omezila pohyb pro okresy Cheb, Sokolov a Trutnov

Na mimořádném jednání zakázala vláda lidem z okresů Cheb, Sokolov a Trutnov, které jsou nejvíce postiženy koronavirem, aby je opouštěli, a ostatním, aby do nich jezdili. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Netýká se to cest za prací a do školy. V těchto okresech bude povinné nosit respirátor FFP2 či chirurgickou roušku.

video: ČTK