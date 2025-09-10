Česko odmítá sledování on-line komunikace

Jednání vlády předcházelo zasedání výboru pro Evropskou unii, který řešil postoj k návrhu na sledování on-line komunikace. Kabinet se podle Fialy shodl na tom, že Česko zaujme negativní stanovisko. Vláda také schválila nový systém rozdělování peněz na platy nepedagogických pracovníků ve školách. Podle ministra školství Mikuláše Beka bude systém zohledňovat náročnost provozu jednotlivých škol a zařízení. Kabinet rovněž schválil zvýšení plateb za státní pojištěnce – tedy za důchodce, děti, studenty, nezaměstnané či rodiče na mateřské. Od příštího roku se částka zvýší z 2127 na 2188 korun měsíčně.Sdílet video na FB