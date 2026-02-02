Vláda podpořila odklad superdávky o tři měsíce, oznámil Juchelka
2. 2. 2026 15:34 Domácí
Nová dávka státní sociální pomoci neboli superdávka nahradila loni od října příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětský přídavek. Vláda ANO, SPD a Motoristů ve svém programu slibuje dětské přídavky znovu vyčlenit. Juchelka uvedl, že chce spíš připravit superdávku pro rodiny.
