Nevidíme smysl v tom znovu předkládat rozpočet, řekl Fiala

Vznikající vláda Andreje Babiše je s tou končící Petra Fialy ve při o rozpočet. Hnutí ANO požaduje, aby současná vláda poslala znovu do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok. Končící kabinet koalice SPOLU a hnutí STAN se k tomu nemá. „Pokud jde o státní rozpočet, nevidíme smysl ho znovu předkládat,“ řekl premiér Petr Fiala.
video: ČTK
