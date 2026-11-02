Vláda představila novou koncepci armády
2. 11. 2026 15:18 Domácí
Kabinet Andreje Babiše jednal o armádní koncepci za účasti prezidenta Petra Pavla. Babiš po jednání vlády za klíčové označil navyšování počtu vojáků.
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