VIDEO: Vláda prodloužila kontroly na hranicích se Slovenskem a kývla na korespondenční volbu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda prodloužila kontroly na hranicích se Slovenskem a kývla na korespondenční volbu

Kabinet Petra Fialy schválil prodloužení namátkových kontrol na hranicích se Slovenskem o dalších třicet dnů. Volit i korespondenčně by Češi v zahraničí mohli podle Petra Fialy už v roce 2025, tato možnost by se tak týkala už příštích voleb do Sněmovny. Vláda podpořila návrh, který s tím počítá.

video: ČTK