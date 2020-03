VIDEO: Vláda prodloužila omezení volného pohybu do 11. dubna, řekl ministr zdravotnictví Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda prodloužila omezení volného pohybu do 11. dubna, řekl ministr zdravotnictví

Vláda prodloužila omezení volného pohybu kvůli koronaviru do 11. dubna do šesté hodiny ráno. Omezení dosud platilo do 1. dubna. Zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, se nově nebude vztahovat na děti do dvou let věku a řidiče, kteří jsou v motorovém vozidle sami.

video: ČTK