V programu panuje shoda. Ještě si ho ale musí přečíst Babiš, řekla Schillerová

Domácí
Vyjednavači vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů se podle Aleny Schillerové shodli na většině programových bodů. Dokument ještě musí projít rukama předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který se po návratu z dovolené chystá výsledky představit prezidentu Petru Pavlovi. Řekla to v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Zatímco představitelé nové koalice mluví o shodě a rychlých kompromisech, opozice upozorňuje, že sliby vládních stran jsou nereálné.
video: PARTIE Terezie Tománkové / CNN Prima NEWS
