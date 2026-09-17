Vláda projednávala s odbory návrh rozpočtu a změnu zákoníku práce
17. 9. 2026 14:00 Domácí
Zástupci vlády projednávali návrh státního rozpočtu na příští rok s odbory a zaměstnavateli. Vládní koalice se dohodla, že ministryně financí Alena Schillerová předloží na pondělním jednání vlády návrh se schodkem nižším „v řádu miliard“ oproti původním 389 miliardám korun. „Jednání probíhalo věcně,“ řekl Aleš Juchelka.
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