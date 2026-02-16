Vláda schválila podmínky dlouhodobého pobytu uprchlíků před válkou z Ukrajiny

Podmínky získání zvláštního dlouhodobého pobytu pro uprchlíky, kteří do Česka utekli před válkou na Ukrajině, schválila vláda. Po jednání kabinetu to uvedl ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar. Uprchlíci musí žít v Česku s dočasnou ochranou alespoň dva roky a zároveň mít roční příjem nad 440 tisíc korun.
