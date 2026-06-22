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Vláda rozhodla, že v delegaci na summit NATO nebude prezident Pavel

Domácí
Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v turecké Ankaře. Delegaci povede premiér Andrej Babiš a budou v ní také ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka a ministr obrany za SPD Jaromír Zůna.
video: ČTK
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