Bude na vládě, aby rozpočet obhájila, řekl prezident Pavel
1. 9. 2026 12:36 Domácí
Návrh státního rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Petra Pavla dobrý, deficit je vysoký. Prezident doufá, že návrh státního rozpočtu před konečným schvalováním ještě dozná změn. Pavel to řekl v Konici na Prostějovsku, kde jednal se starosty obcí z mikroregionu Konicko.
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