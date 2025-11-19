Ať předloží vlastní rozpočet, jako jsme to udělali my před čtyřmi lety
„Za mě osobně je to pouze taková trochu trapná situace ze strany hnutí ANO, jakým způsobem nepředložit vlastní návrh, protože ten vidíme, že je nereálný,“ řekl po jednání vlády dosluhující ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) dodal, že pro budoucí vládu není nic jednoduššího, než se přestat zbytečně vyčerpávat nad návrhem stávajícího rozpočtu a postavit svůj vlastní rozpočet, tak jako to dosluhující vláda udělala před čtyřmi lety.
