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Vláda schválila navýšení penze pracujícím důchodcům a lidem po osmdesátce

Domácí
Zvýšení penzí pracujícím důchodcům i lidem po osmdesátce schválila vláda. Oznámil to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let, což byl ústřední slib vlády ANO, SPD a Motoristů sobě, zatím kabinet Andreje Babiše odkládá.
video: ČTK
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